محمد يوسف: منتخب مصر ليس له هوية مع فيتوريا

عبر محمد يوسف، لاعب الأهلي السابق، عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا خاض مباريات ودية ضعيفة، ولم نقدم أداء مقنع خلال 3 مباريات في دور المجموعات".

وأكمل: "فيتوريا لم يقدم تغييرات جيدة في المباراة أمام الكونغو، ولم يقدم إي إشارة منه لرغبته في التأهل للدور القادم، وسيناريو المباراة هو المتحكم في اللقاء وليس فيتوريا".

وتابع: "لم نخض أي مباراة بمستوى مقنع، والإعلام صدر للجمهور أننا سنتأهل كما حدث للبرتغال في 2016، بأمم أوروبا".

وأضاف: "قبل البطولة هناك 5 أو 6 لاعبين غير متفق عليهم داخل قائمة منتخب مصر، بالإضافة إلى تواجد عناصر مصابة، ما بني على باطل فهو باطل".

وأتم: "كان لدينا هوية مع كوبر، كذلك كيروش نجح في غلق اللعب ووصلنا للنهائي على الرغم من خسارة النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح".