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محمد يوسف: منتخب مصر ليس له هوية مع فيتوريا

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 1:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 1:53 ص

عبر محمد يوسف، لاعب الأهلي السابق، عن حزنه بعد الخسارة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، وتوديع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا خاض مباريات ودية ضعيفة، ولم نقدم أداء مقنع خلال 3 مباريات في دور المجموعات".

وأكمل: "فيتوريا لم يقدم تغييرات جيدة في المباراة أمام الكونغو، ولم يقدم إي إشارة منه لرغبته في التأهل للدور القادم، وسيناريو المباراة هو المتحكم في اللقاء وليس فيتوريا".

وتابع: "لم نخض أي مباراة بمستوى مقنع، والإعلام صدر للجمهور أننا سنتأهل كما حدث للبرتغال في 2016، بأمم أوروبا".

وأضاف: "قبل البطولة هناك 5 أو 6 لاعبين غير متفق عليهم داخل قائمة منتخب مصر، بالإضافة إلى تواجد عناصر مصابة، ما بني على باطل فهو باطل".

وأتم: "كان لدينا هوية مع كوبر، كذلك كيروش نجح في غلق اللعب ووصلنا للنهائي على الرغم من خسارة النهائي أمام  السنغال بركلات الترجيح".


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