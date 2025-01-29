الخارجية الفلسطينية: السماح للمستوطنين بشراء أراضٍ بالضفة استخفاف بالمجتمع الدولي وقراراته

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وتعتبره تعميقاً لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقاً لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، كما أنه يشكل حلقة جديدة في مخططات الإبادة والتهجير والضم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح تلك الانتهاكات المتعددة والمتواصلة، وتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسئولية عن حالة العجز وازدواجية المعايير والتقاعس في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.