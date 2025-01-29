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أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، مساء الأربعاء، تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبدالغني في بيان إعلان انتصار الثورة السورية، مساء الأربعاء: «نعلن انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من ديسمبر من كل عام يومًا وطنيًا».

وأضاف: «نعلن تولية القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية».

ولفت إلى تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

وأضاف أنه تقرر إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن نظام بشار الأسد، واللجان المنبثقة عنه.

وأعلن عبد الغني، حل جيش النظام وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، وحل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع «الميليشيات التي أنشأها»، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

وأشار إلى حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

ولفت إلى أنه تقرر حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.