الخارجية تشكل غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في شرق الكونجو الديمقراطية

في إطار متابعة وزارة الخارجية الحثيثة لأوضاع المواطنين المصريين في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، شكلت الوزارة غرفة عمليات بالتنسيق مع الجهات الوطنية كافة، لمتابعة أوضاع الجالية المصرية، على ضوء تسارع الأحداث وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.

وقد حددت وزارة الخارجية الأرقام التالية للمواطنين المصريين الراغبين للدعم القنصلي في هذه الأزمة:

- القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج (٢٠١٢٢٧٧٥٦٩٢).

- سفارة جمهورية مصر العربية في كيجالي (٢٥٠٧٩٠٣٦١٥٧٤).

- خدمة واتساب على رقم (۲۰۱۰۱۸۰۰۷۹۹۹).

- سفارة جمهورية مصر العربية في كينشاسا (٢٤٣٩٠٠٣٤٤٤٤٣) هاتف وواتساب.

وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، من خلال سفارتي جمهورية مصر العربية في كينشاسا وكيجالي بذل الجهود كافة لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات السلطات المعنية لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.

واقتحم متمردو حركة 23 مارس المدعومة من رواندا مدينة جوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو، يوم الاثنين في أكبر تصعيد للصراع دائر منذ أكثر من عقد من الزمن.

واتهمت الكونغو رواندا بإرسال قواتها عبر الحدود، بينما قالت رواندا إن القتال بالقرب من الحدود يهدد أمنها، دون التعليق بشكل مباشر على ما إذا كانت قواتها موجودة في الكونغو.

وأول أمس الاثنين، قال رئيس عمليات حفظ السلام الأممية جان بيير لاكروا إن القوات الرواندية تدعم المتمردين في غوما.

وأفادت تقارير بانتشار الجثث، واكتظاظ المستشفيات بالمصابين، ووقوع أعمال نهب واغتصاب، بينما فر الآلاف خارج المدينة.

وقد استسلم ما لا يقل عن 1200 من قوات الحكومة الكونغولية ولجؤوا إلى قاعدة للقوات الأممية، بينما اتجه عشرات الجنود إلى رواندا.