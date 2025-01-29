محافظ الإسماعيلية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم للالتحاق ببعض الشركات الخاصة

سلم اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء عقود عمل لعدد ٢٤ شابا وفتاة من ذوي الهمم، "إعاقة بصرية وحركية"، للعمل ببعض الشركات الخاصة في مجالات النسيج والصباغة والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والاستثمار الصناعي والزراعي، تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم، ودمجهم في المجتمع وضمن جهود المحافظة لدعم هذه الفئة، وأهمية توفير فرص عمل حقيقية لهم وتمكينهم من المساهمة في التنمية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، مضيفا أن تسليم العقود يعد رسالة قوية لذوي الهمم، بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأنهم قادرون على العطاء والإنتاج، و يعكس حرص القطاع الخاص على المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية مما يعزز الشراكة المجتمعية.

وأوضح "جلال"، أن المحافظة تضم المنطقة الصناعية الأولى والثانية بمركز ومدينة الإسماعيلية والمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق والمنطقة الحرة العامة الاستثمارية، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مما يتيح العديد من فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة أن الإسماعيلية جاذبة للاستثمار وهناك العديد من الخطط يجرى مناقشتها لتوسيع حجم الاستثمارات والشراكات بهدف توفير مزايا تنافسية لأبناء الإسماعيلية.

ونوه محافظ الإسماعيلية، بأن مبادرة التدريب من أجل التشغيل التي تهدف لمساعدة الشباب وخريجي التعليم الفني وتدريبهم على متطلبات سوق العمل والآليات الفنية والتكنولوجية الحديثة، موجها الدعوة لجميع الشباب للمشاركة بالمبادرة التدريب من خلال التقديم بمديرية العمل.

من جهته أكد حسن رداد، مدير مديرية العمل، توفير التدريب اللازم لكل أبناء المحافظة وذوي الهمم على المهن والحرف، من خلال الوحدات المتنقلة ومراكز التدريب التابعة للمديرية، لدعم جميع أبناء المحافظة بالتدريب الجيد وتأهيله ليصبح قادرًا على مواجهة سوق العمل ومتطلباته.

فيما سلمت مديرية العمل ٢٦ عقدا آخر لذوي الهمم للعمل بشركات خاصة.