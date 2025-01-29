محمد معيط: قريبا اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد لإقرار صرف الشريحة الرابعة

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل المبرم بين الصندوق ومصر على مستوى الخبراء انتهت بنجاح، مشيرا إلى تبقي تحديد موعد اجتماع المجلس التنفيذي والذي سيكون قريبا؛ لانتهاء المراجعة رسميا.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إلى استمرار برنامج الصندوق مع مصر حتى نهاية العام المقبل، والذ تتحصل مصر بموجبه على دفعة مالية مع كل مراجعة.

ونوه أن هناك حالة من عدم اليقين والقلق الشديد، وخوفا من تأثير الأوضاع الاقتصادية على الدول النامية والأسواق الناشئة، في ظل تأثير التمويل وحجم وخدمة الدين على هذه الدول، ليس فقط في قدرتها على الوفاء بالتزامات السداد؛ بل أيضًا في قدرتها على التنمية والإنتاج وتحسين الأوضاع.

وأوضح أن أي اضطرابات اقتصادية في الدول النامية ستؤثر سلبا على الدول الغنية أيضا، مشيرا إلى مطالبة كل الدول بخفض معدلات التضخم باعتباره هدفا رئيسيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وخفض التضخم الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة مساحة أكبر للدول للإنفاق على التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير أدوات مالية بتكلفة منخفضة للدول النامية والأسواق الناشئة، لمساعدتها على الاستمرار في الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكدا أن مصلحة الجميع تكمن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ لإقرار صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن قرض الـ 8 مليارات دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الرابعة خلال ديسمبر الماضي.