رئيس الوزراء: استقرار سعر العملة وقوة القطاع المصرفي سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين بالخارج مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المواطن طالما لديه الثقة الكاملة في استقرار سعر العملة وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازٍ فهذا يعني أن الأمور تعود لمعدلاتها الطبيعية في تحويلات المصريين بالخارج أو تتجاوزها.

وأشار إلى إطلاق الدولة عدد من البرامج التي تشجع المصريين في الخارج على الاستثمار، لافتا إلى طرح وزارة الإسكان مؤخرًا مجموعة من أراضي بيت الوطن في ظل الإقبال الكبير عليها.

ونوه بأنه وجه وزير الإسكان بقبول كل الطلبات التي قدماها المصريون من الخارج.

ولفت كذلك إلى مبادرة سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك، وكذلك مبادرة بيتك في مصر الخاصة بوحدات سكنية، مؤكدا أن المجموعة الاقتصادية تعمل على حزم وأفكار ومشروعات تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في الوطن بالعملة الصعبة.

واستمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن التحويلات شهدت خلال الفترة يوليو - نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 77.0% لتصل إلى نحو 13.8 مليار دولار "مقابل نحو 7.8 مليار دولار".

وأضاف المركز، في بيان، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت خلال الفترة يناير - نوفمبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار "مقابل نحو 17.9 مليار دولار".

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد حققت ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار "مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023".

وذكر البنك المركزي، أن التحويلات خلال الفترة يوليو-أكتوبر 2024 شهدت ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار "مقابل نحو 6.2 مليار دولار".