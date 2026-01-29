أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، عن بدء تنفيذ مبنى متكامل للمعامل الخاصة بالجامعة، بتكلفة تتجاوز 550 مليون جنيه وسعة استيعابية أكثر من 2700 طالب وطالبة، ليكون أول مبنى معامل مستقل يُنفذ من موارد الجامعة الذاتية على مستوى الجامعات الأهلية الاثني عشر، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها في المحافظات لتتبع الجامعات الحكومية.

وقال النعماني إن إنشاء المبنى يأتي استكمالًا لمشاريع تطوير الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومتطورة تواكب المعايير التكنولوجية الحديثة، على مساحة تبلغ 3540 مترًا مربعًا، ليضم 80 معملًا تخصصيًا لخدمة كليات الجامعة الثماني، ما بين معامل العلوم الطبية، والعلوم الأساسية، والمعامل الهندسية، ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، واللغات، والإعلام.

وأوضح حسين عبدالحافظ، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة تهتم بتطوير المنشآت التعليمية التي تساعد على دمج التدريب العملي التطبيقي بالدراسة الأكاديمية، لربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية المحلية والإقليمية، ودعم منظومة التعليم الجامعي لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة فاطمة عثمان، مدير برامج الهندسة والمصمم المعماري للمشروع، أن المبنى يتكون من بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار علوية، يتوسطه فناء مفتوح بمساحة 337 مترًا مربعًا، ويضم خدمات طلابية بالإضافة للمعامل، وتشمل قاعة فيديو كونفرانس، مكتبة رقمية، مطبعة، ورشة نجارة، ورشة تصنيع، إلى جانب عدد من غرف التحضير والإدارة وبعض الغرف لأعضاء هيئة التدريس والفنيين والمخازن، بالإضافة إلى غرفة خدمية للكهرباء والبيانات والمحولات، ويشمل المبنى 5 سلالم للحركة و4 مصاعد.



