أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية

تعالت هتافات حشد من الحضور ارتدوا ملابس ثقيلة عندما عادت سلحفاة بحرية ضخمة الرأس، نجت من هجوم محتمل لسمكة قرش، إلى المحيط بعد شهور من إعادة التأهيل في فلوريدا، حاملة جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية لمراقبة كيفية تأقلمها بوجود ثلاثة زعانف فقط.

وكان الطقس على الشاطئ باردا، وكانت درجة الحرارة في الأربعينات فهرنهايت (أي تقريبا تتراوح بين 4 إلى 9 درجات مئوية).

لكن هيذر بارون، المديرة العلمية والطبيبة البيطرية في مركز لوجرهيد مارينلايف في جونو بيتش، أوضحت أن المحيط الأطلسي ظل عند درجة حرارة مريحة تقارب 77 فهرنهايت (25 درجة مئوية).

ولتهيئة السلحفاة للعودة إلى البحر، قالت بارون إن المركز حافظ على درجة حرارة المياه في حوضها عند حوالي 80 فهرنهايت (27 درجة مئوية).

وأُطلق على السلحفاة اسم بياري، وهو مصطلح هندي يعني "جميلة" أو "محبوبة". وقد وصلت إلى المركز في نوفمبر من مجموعة أبحاث إنووتر القريبة.

وقال المركز البحري في بيان له إن نوعا من الحيوانات المفترسة حاول التهامها ، مما تسبب في إصابة بياري بجروح بالغة في رقبتها وصدفتها وزعنفيها الأماميين.

وأدى ذلك إلى بتر معظم زعنفها الأمامي الأيسر.

وقالت بارون: "من المؤكد أنه لأمر سار للغاية دائما رؤية هذه الحيوانات تعود إلى موطنها في المحيط. وأعتقد أن الأمر يبعث على السرور بشكل خاص عندما يمكنك تتبعها عبر الأقمار الاصطناعية، ومعرفة بالضبط أين تذهب وماذا تفعل."