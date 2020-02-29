ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا إلى 9 حالات

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في النمسا -اليوم السبت- إلى تسع حالات.

وصرحت كبيرة الأطباء في وزارة الصحة النمساوية بريجيت زارفل - في مؤتمر صحفي اليوم السبت - بأن الحالات المؤكدة: خمس حالات في العاصمة (فيينا ) وحالتان في مدينة "تيرول " وحالة واحدة في ولاية "النمسا السفلي" وأخرى في ولاية "شتايرمارك".

وأشارت، إلى إجراء 1649 اختبارًا في جميع أنحاء البلاد للتثبت من حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت إنه من المتوقع تلقي وزارة الصحة المزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن المستشفيات في البلاد تعمل بكفاءة عالية وأنها مستعدة لاستقبال حالات الإصابة.

يذكر - في هذا الصدد - أن فيروس "كورونا" بدأ انتشاره في مدينة "ووهان الصينية" فى شهر ديسمبر الماضي، ثم انتقل إلى العديد من دول العالم.