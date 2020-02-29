مدرب الترجي: رضوان جيد جاء إلى القاهرة لهزيمتنا

قال مجدي التراوي مساعد مدرب الترجي التونسي، أن الحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مواجهة فريقه أمام الزمالك، جاء إلى القاهرة من أجل مهمة واحدة وهي هزم الترجي.

وخسر الترجي أمام الزمالك ( 3 – 1) في مباراة مثيرة أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال التراوي في تصريحات لراديو «أي إف أم»، الحكم المغربي جاء إلى القاهرة من أجل مهمة محددة وهي هزم الترجي والقضاء على حظوظه في الوصول للمربع الذهبي الإفريقي.

وأكد التراوي أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في اللقاء، وقادر على العودة في لقاء الإياب بفضل الهدف الذي سجله باستاد القاهرة، وخبراته القارية، وأيضا جماهير الترجي التي أشار إلى أنها ستتوافد بكثافة على ملعب رادس لمواصلة المسيرة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك والترجي على ملعب رادس يوم الجمعة المقبل.