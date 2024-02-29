أعادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشر مقطع لأسرى إسرائيليين كانت قد بثت لهم فيديو سابقا وطالبوا بالتوصل لصفقة للإفراج عنهم.



وكانت الكتائب قد أعلنت في ديسمبر الماضي، فَقْد الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم، وأعلنت القسام في المقطع أنها ستعلن غدا مصيرهم.



وقالت القسام في بيان: «كنّا أعلنا فقد الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم بتاريخ 23-12-2023.. انتظرونا.. غدًا سنخبركم بمصيرهم».



وتحتجز المقاومة الفلسطينية، عشرات الأسرى الإسرائيليين، فيما يشن جيش الاحتلال عدوانًا على غزة، يمثّل إطلاق سراح الأسرى أحد أهدافها، لكنّ الحرب لم تنجز شيئًا.