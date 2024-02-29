نجل أحد ضحايا جماعة الجيش الأحمر: اختباء إرهابية في وسط برلين لمدة 20 عاما أمر لا يصدق

وجه يورج شلاير، نجل رجل الأعمال الألماني السابق هانز مارتن شلاير، الذي لقي حتفه على يد جماعة الجيش الأحمر "آر أيه إف" اليسارية المتطرفة في عام 1977، انتقادات شديدة للسلطات الألمانية بسبب الوقت الذي استغرقه العثور على الإرهابية المشتبه بها في الجماعة دانييلا كليته.

وجرى اعتقال الإرهابية المشتبه بها في شقة في برلين الاثنين الماضي، حيث كانت تعيش بهوية مزيفة وحيث عثرت الشرطة على أسلحة.

وقال يورج شلاير، لصحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الخميس: "حقيقة أن إرهابية من جماعة الجيش الأحمر تمكنت من العيش دون أن يتم اكتشاف أمرها في وسط برلين لمدة 20 عاما أمر لا يصدق".

وأضاف يورج أنه يتعين على المسؤولين الآن التحقيق في كيفية حدوث ذلك و"تدبر العواقب".

وقتلت جماعة الجيش الأحمر أكثر من 30 شخصا ولكن تم تفكيكها في عام 1998.

ولا يزال إرهابيان آخران مشتبه بهما هاربين، وهما بوركهارد جارفيج وإرنست فولكر شتاوب.

وعلى الرغم من الوقت الذي استغرقه العثور على كليته، قال نجل شلاير إنه يأمل في تقديم الشخصين الآخرين إلى العدالة.

وقال يورج: "حتى اليوم لا تزال هناك فرصة واقعية لكشف جرائم القتل الإرهابية التي ارتكبها اليسار المتطرف. وهذا أمر مطمئن بالنسبة لي وللعديد من أقارب ضحايا جرائم القتل التي ارتكبتها جماعة الجيش الأحمر البالغ عددهم 34 ضحية"، مضيفا أن القضايا يجب ألا تظل "دون كشف أو عقاب".