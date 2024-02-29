عمرو حسن يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن عمرو حسن، المدير الفني لنادي الداخلية، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة الزمالك السابعة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك، قبل مباراة اليوم، المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

ويدخل الداخلية مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: كريم يحيى، معاذ الحناوي، أحمد عماد وإيهاب سمير.

خط الوسط: كليتشي شيميزين، محمود حسونة، أشرف بلقاسم.

الهجوم: زياد طارق، محمود علي أوكا ومصطفى فوزي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: رمضان محمد، عبد الرحمن سيد صميدة، محمود منصور، علي محمد، محمد العطار، إسلام عبد النعيم، عبد الرحمن رمضان حموي، يوسف تونجي وفانوم ألفريد.