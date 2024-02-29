ضبط 3 أشخاص حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

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ضبطت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، 3 أشخاص لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.