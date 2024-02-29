فيتنام: الشرطة تعتقل ناشطا بارزا بتهمة نشر دعاية مناهضة للدولة

اعتقلت الشرطة الفيتنامية ناشطا ومدونا بارزا، بتهمة نشر دعاية مناهضة للدولة، وفقا لما ذكرته زوجته اليوم الخميس.

وقالت زوجته نجوين ثي آنه تويت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نجوين تشي توين، المعروف باسم المدون آنه تشي، تم إلقاء القبض عليه اليوم الخميس في منزله في منطقة لونج بين في هانوي لنشره دعاية ضد الدولة.

ويملك توين قناة على يو تيوب تضم ما يقرب من 100000 مشترك حيث نشر 1600 مقطع فيديو يناقش قضايا السياسة من بين موضوعات أخرى.

ويظهر عدد من مقاطع الفيديو مزارعين وهم يحتجون على مصادرة السلطات لأراضيهم، أو ينتقدون الصين بسبب تصرفاتها العدوانية في بحر الصين الجنوبي، على سبيل المثال.