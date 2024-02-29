زيادة قياسية في استخدام الصين للوقود الأحفوري في 2023 رغم جهود التحول للطاقة الخضراء

استخدمت الصين، كميات قياسية من الفحم والنفط والغاز الطبيعي على مدار العام الماضي في أعقاب إلغاء قيود عصر كورونا، رغم أن البلاد سارعت من جهودها للتحول إلى الطاقة الخضراء.

وأظهرت بيانات سنوية اليوم الخميس، أصدرها مكتب الإحصاء الوطني، أن استهلاك الفحم في الصين ارتفع بواقع 5.6% من نسبة قياسية العام الماضي. وعاد استهلاك النفط والغاز إلى الزيادة بعد تراجع نادر خلال عام 2022 الذي شهد إغلاقات.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، استقرت معدلات استهلاك الكربون لكل وحدة من إجمالي الإنتاج المحلي، الذي يعد خفضه الهدف المناخي الصيني القصير الأمد.

ورغم ذلك، كانت هناك إشارات واضحة على الدفع باتجاه التحول للطاقة الخضراء، حيث تراجعت حصة الفحم من إجمالي الطاقة بعدما ارتفعت في 2022 للمرة الأولى في خلال عقد، بينما ارتفعت حصة الطاقة المنخفضة الكربون.

وأضافت البلاد قدرة قياسية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح العام الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى أن يبدأ تراجع استهلاك الفحم وانبعاثاته العام الجاري.

وارتفع إجمالي استهلاك الطاقة بواقع 5.7% إلى 5.72 مليار طن من مكافئ الفحم المعياري العام الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 2.9% في 2022.