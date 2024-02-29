لندن: المنطقة الواقعة غرب أفدييفكا مازالت تمثل الجهد المحوري للهجوم الروسي بشرق أوكرانيا

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن المنطقة الواقعة غرب أفدييفكا ما زالت تمثل الجهد المحوري للهجوم الروسي في شرق أوكرانيا.

وأشار التقييم، إلى أن روسيا سيطرت على أفدييفكا في 17 من فبراير، وتقدمت منذ ذلك الحين لنحو 6 كيلومترات من وسط المدينة.

ومن شبه المؤكد أن روسيا سيطرت على عدة قرى في المنطقة، وهي: لاستوتشكين وستيبوف وسيفيرن، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم، أن هذه المكاسب التكتيكية تعمل في المقام الأول على تعزيز المواقع الروسية حول أفدييفكا.

ومن المرجح أيضا أن تسعى روسيا إلى بناء الزخم على المحور للاستفادة من حقيقة وجود عدد أقل من المواقع الثابتة والمحمية بصورة جيدة، والمناطق الحضرية التي يمكن للقوات الأوكرانية الدفاع عنها.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية، تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022.

وتتهم موسكو، لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.