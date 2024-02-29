وزيرة الخارجية الألمانية تنتقد التخويف وسط مواجهتها احتجاجات ضد الحكومة الائتلافية

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر الألماني، التخويف في الخطاب العام، لدى مواجهتها احتجاجات ضد الحكومة الائتلافية الألمانية وحزبها على وجه الخصوص.

وقالت بيربوك، لطلاب في مدرسة ثانوية في نويروبين بولاية براندنبورج إلى الشمال الغربي من برلين اليوم الخميس: "إن هذه دولة مختلفة للغاية، في ظل التخويف، ولا يمكننا مناقشة الأمور معا".

وذكرت بيربوك، أنه "لحسن الحظ" لا يصوت العديد من هؤلاء الناس لصالح حزبها.

وأضافت بيربوك، أن الناس في شتى أرجاء العالم يحسدون ألمانيا بسبب حقيقة أن الجميع يمكنهم الذهاب إلى المدرسة، وأن العلاج الطبي متاح للجميع، وأن الدولة تستضيف اللاجئين الفارين من الحرب.

وذكرت الوزيرة، أن التنوع هو ما يجعل الدولة قوية، لا الكراهية والتحريض، بينما "يموت" الناس في دول أخرى للوصول لهدف الخطاب المفتوح.

واحتشد نحو 100 شخص للاحتجاج على سياسات الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، على هامش زيارة بيربوك.

وكان مزارعون أيضا يرغبون في الانضمام إلى الاحتجاج، لكن الشرطة أوقفتهم وطلبت منهم الانضمام سيرا على الأقدام.