مدرب النصر: الأخطاء الدفاعية وراء التعادل مع الحزم

قال البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، إن فريقه يواجه مشكلات دفاعية عديدة، كانت السبب في تفريطه في الفوز على ضيفه الحزم والاكتفاء بالتعادل 4 /4، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وأكد كاسترو، في تصريحات صحفية عقب المباراة، أنه لن يستسلم وسيواصل العمل من أجل حل المشاكل، لافتًا إلى أنه مر خلال مسيرته التدريبية بظروف صعبة، ويعلم جيدًا أن عدم الاستسلام ومواصلة العمل هما السبيلان نحو العودة للانتصارات.

وعن المباراة القادمة أمام العين الإماراتي، بدور الثمانية بدوري أبطال آسيا، وتأثر النصر بنتيجة اليوم، قال كاسترو إن المباراة المقبلة لن تكون لها علاقة بهذه المباراة، معربًا عن ثقته في أن الفريق تركيزه بالكامل سيكون من أجل تحقيق اللقب الآسيوي.

من جانبه، رفض البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق، الحديث عن تبخر آمال فريقه في المنافسة على لقب الدوري بعد التعثر أمام الحزم.

وقال تاليسكا في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الفريق أهدر نقاط كثيرة هذا الموسم لاسيما في مباراة اليوم، لافتًا إلى أن النصر لم يتمكن من السيطرة على نقاط القوة في فريق الحزم ليهدر نقطتين.

وأعرب تاليسكا عن اندهاشه من تلقي فريقه 4 أهداف في مباراة واحدة، مشددًا على ضرورة التركيز خلال المباريات القادمة، والعودة لطريق الانتصارات من أجل مصالحة الجماهير.

وعن صعوبة مهمة النصر في الدوري بعد التعادل أمام الحزم، قال تاليسكا إن كرة القدم فيها كل شيء وسينتظر الجميع نتيجة مباراة الهلال والاتحاد، لافتًا إلى أن الفريق سيقدم كل ما لديه في الجولات المقبلة من بطولة الدوري.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق ست نقاط خلف الهلال متصدر الترتيب ،والذي يواجه الاتحاد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة ذاتها.