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حظر حضور جماهير بايرن ميونخ بعد أحداث مواجهة لاتسيو

د ب أ
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 4:48 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 4:48 م

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الخميس، حظر حضور جماهير بايرن ميونخ الألماني في المباراة التالية للفريق على المستوى القاري خارج ملعبه، بسبب سوء سلوك المشجعين خلال المواجهة على ملعب لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم 14 فبراير الجاري.

كما فرض يويفا غرامة مالية بقيمة 50 ألف و750 يورو بحق النادي البافاري، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات على أرض الملعب وإشعال الألعاب النارية.

وخسر بايرن أمام لاتسيو بهدف دون رد تزامنا مع طرد المدافع دايوت اوباميكانو وإيقافه مباراة واحدة من جانب يويفا، ليغيب عن مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا.


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