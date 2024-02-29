وزير الدفاع الأمريكي: إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ونقلت وكالة «رويترز» عن أوستن قوله - اليوم الخميس - إن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين.



وخلال جلسة استماع في الكونجرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب: «أكثر من 25 ألفا».



وأضاف أوستن أنه تم إرسال نحو 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة.



وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفًا و35 شهيدًا، و70 ألفًا و457 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.