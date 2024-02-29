مسؤول أمريكي: فرقاطة ألمانية أطلقت النار بطريق الخطأ على مسيرة أمريكية في البحر الأحمر

قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة (سي إن إن) الإخبارية إن الفرقاطة الألمانية (هيسن) أطلقت النار "بطريق الخطأ" على طائرة مسيرة أمريكية فوق البحر الأحمر، الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن الفرقاطة الألمانية التي كانت تعمل في البحر الأحمر كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لحماية الممر المائي الحيوي، أطلقت النار على الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو – 9"، معتقدة أنها طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين، لكنها أخطأتها.

وتابع المسؤول أنه لم يتضح ما هو السلاح الذي أطلقته الفرقاطة على الطائرة الأمريكية المسيرة.

وقالت القوات المسلحة الألمانية، الثلاثاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "هيسن اشتبكت مع طائرتين مسيرتين".

وفي كلتا الحالتين، قال الجيش الألماني إن الفرقاطة "بدأت إجراءات دفاعية ونجحت في محاربة الطائرتين، ولم تقع إصابات أو أضرار لطاقم الفرقاطة".

ولم يذكر بيان الجيش الألماني إطلاق النار عن طريق الخطأ على الطائرة الأمريكية المسيرة.

وتعمل عملية الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع عملية "حارس الإزدهار"، وهي المهمة الأمريكية لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، مساء الثلاثاء، حول الحادثة نفسها، إن الطائرات الأمريكية و"سفينة حربية للتحالف" أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.

ولم تذكر القيادة المركزية اسم السفينة أو بلدها، لكن مسؤول الدفاع الأمريكي أكد لـ (سي إن إن) أن هذه السفينة هي "هيسن".