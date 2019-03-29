«الأرصاد»: موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد من اليوم وحتى الإثنين

عبدالعال: سقوط أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة وشمال الصعيد اليوم.. وغدًا انخفاض درجات الحرارة 7 درجات مئوية



قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبدالعال، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم، موجة من الطقس السيئ غير المستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، وستكون الأمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.



وأضاف عبدالعال، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على جميع الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة وتصل لحد العاصفة أحيانا يومى السبت والأحد المقبلين، على مناطق من جنوب البلاد وسيناء ومدن القناة وهو ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وأشار عبدالعال، إلى حدوث انخفاض كبير فى درجات الحرارة بمعدل 7 درجات يوم غد السبت، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يصاحبه نشاط كبير للرياح يصل إلى حد العاصفة على الأماكن المفتوحة والصحراوية مع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتصل متوسطة إلى القاهرة وخفيفة على شمال الصعيد.



ونوه إلى بدء عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية منتصف الأسبوع المقبل، حيث ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى الإثنين المقبل.