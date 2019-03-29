جنايات الإسكندرية تنظر قضية لاعب «بتروجيت» و6 آخرين لاتهامهم بـ«التزوير» 18 أبريل



تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، 18 أبريل المقبل، أولى جلسات القضية رقم 14276 لسنة 2017، جنايات قسم شرطة كرموز، والمتهم فيها لاعب كرة القدم بنادي بتروجت «أ.إ.ت» 32 عامًا، هارب، بالتزوير، بالاشتراك مع 6 أشخاص آخرين هم: «إ.م.خ»، أخصائي مساحة، و«أ.م.ع»، عامل، و«ي.ح.م»، و«ع.إ.ع»، و«هـ.ح.ح»، و«أ.ع.إ» موظف، والـ4 الأخيرين هاربين.

وكان المحامي الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، قرر أمس الخميس، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، حيث تحددت الدائرة رقم 16 لنظر القضية، برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافي، وعضوية المستشارين: مصطفى قايد الحميلي، وهشام محمد عبدالظاهر، وأمانة سر كريم الجنادي.

وجاء ذلك في أعقاب تلقي مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من محكمة الجنايات، يفيد صدور حكم غيابي بالسجن 3 أعوام، في قضية «تزوير» مقيده في قسم شرطة كرموز برقم حصر 14276 – 4035 – 2017، بحق اللاعب، وبدورها أرسلت المديرية، صورة من الحكم لنظيرتها في القاهرة؛ لسرعة ضبط اللاعب والـ6 الآخرين، وعرضهم على النيابة العامة.

وجاء في تحريات ضباط مباحث الأموال العامة التي قدمت للنيابة، أن المتهمين من الأول وحتى السادس، اتفقوا مع السابع «موظف عمومي» على تزوير محررات رسمية «استمارات رقم قومي بأسماء المتهمين منسوب صدورها لإدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، مع تغيير المهنة» حيث قدمتها المتهمة الرابعة إلى المتهم السابع، بصفته موظف عمومي، لجعل واقعة التزوير صحيحة.

كما جاء في التحريات، أن جميع المتهمين اشتركوا أيضًا في تزوير محررات تراخيص قيادة، خاصة بالمتهمين «الرابع والخامس والسادس»، ونسب صدورها لوحدة مرور شرق الإسكندرية، ووحدة مرور الدقي في القاهرة، ووحدة مرور العجمي غرب الإسكندرية، وذلك عقب الاتفاق مع شخص ثامن مجهول.