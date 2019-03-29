أعلنت شركة "استرازينيكا" العالمية للأدوية والمستحضرات الطبية، اليوم الجمعة، عزمها طرح أسهم جديدة أمام مساهمي الشركة من المؤسسات، أو مستثمرين جدد، بهدف جمع حوالي 5ر3 مليار دولار.

وتعتزم الشركة استخدام عائد طرح الأسهم الجديدة لتمويل جزء من الاتفاقية التي توصلت إليها مع شركة "دايتشي سانكيو" اليابانية للأدوية للتعاون في تطوير عقار " تراستوزوماب ديركتويكان " (الاسم التجاري هيرسيبتين) وهو عقار لعلاج مرضى السرطان.

وسيتم توجيه باقي العائدات إلى تعزيز الميزانية الختامية للشركة وحجم السيولة المتوفرة لديها.

من ناحية أخرى، أكدت استرازينيكا توقعاتها بشأن حجم مبيعات الشركة في عام 2019، وربحية الأسهم بحسب أسعار الصرف الثابتة، وقالت إنه لن يحدث تغير في سياستها التقدمية بشأن مضاعف الربحية.

كانت استرازينيكا البريطانية أعلنت في وقت متأخر أمس الخميس أنها توصلت إلى أكبر صفقة لها خلال عقد من الزمان حيث وافقت على دفع إجمالي 9ر6 مليارات دولار في إطار التعاون مع "دايتشي سانكيو". ويتضمن المبلغ دفعة مقدما قيمتها 35ر1 مليار دولار لتطوير عقار تراستوزوماب ديركتويكان"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج."

وبحسب الوكالة، من شأن الصفقة بين " استرازينيكا" و"دايتشي سانكيو" أن تؤجج السباق بين كبرى شركات صناعة الأدوية في العالم من أجل تطوير عقاقير فعالة، ومدرة للأرباح في نفس الوقت، لعلاج السرطان.