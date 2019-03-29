ارتفاع عدد ضحايا سيول وفيضانات إيران إلى 44 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عدداً من المحافظات الإيرانية خلال الأيام الماضية، إلى 44 قتيلاً.

صرح بذلك نائب مركز الطوارىء الإيرانية "حميد رضا خانكه"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الجنرال محمد باقري، أمس الخميس، أن أكثر من 10 آلاف من افراد القوات المسلحة يشاركون الان في عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة بالسيول في محافظة كلستان شمال ايران.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الماضية في 25 محافظة ايرانية، بسيول وفيضانات في بعض المحافظات وأضرار كبيرة بالأبنية السكنية والحقول والبنى التحتية.

كانت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية قد نقلت يوم الأربعاء الماضي عن رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند قوله إن عدد المصابين 240 شخصا.

واضطر أكثر من 120 ألف شخص إلى النزوح عن منازلهم في المناطق المتضررة والبحث عن مأوى بصورة عاجلة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وهي تجرف شاحنات.

كما لم يتضح عدد النازحين من جراء الفيضانات التي تسببت في إغلاق العديد من الطرق وأدت إلى إلغاء كثير من رحلات الطيران الداخلي.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوى في ما لا يقل عن 12 محافظة من إجمالي 31 محافظة، من بينها طهران.