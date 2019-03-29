جمعية رجال الأعمال تنظم اليوم الدولي لدول البلطيق الأربعاء المقبل

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، سفراء دول البلطيق بمصر وهم استونيا ولاتفيا وليتوانيا "الأربعاء" المقبل لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة بين مصر ودول البلطيق.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، في بيان اليوم إن اليوم الدولي لدول البلطيق يعقد بالتعاون مع سفارات دول البلطيق بالقاهرة، بحضور سفير إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة لوزارة الخارجية المصرية والتمثيل التجاري للمشاركة فى اليوم الدولي.

وأكد يوسف، ان دول البلطيق جزء من الاتحاد الأوروبي ومن الدول المتقدمة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مضيفا أن هناك مجالات واعدة للتعاون المشترك فى قطاعات التجارة والاستثمار، خاصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية، والآلات، والمعدات، والزراعة، والأسماك، والأخشاب، والكيماويات، والتشييد والبناء، وصناعة الملابس والنسيج، وفى مجالات العلوم والأبحاث الطبية، وعدد كبير من الصناعات التى تتميز بها تلك الدول.