مقتل 9 رجال شرطة في هجوم لطالبان وسط أفغانستان

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قُتل تسعة أفراد على الأقل من رجال الشرطة بمدينة غزني، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم والواقع وسط أفغانستان، في هجوم مفاجئ شنه مسلحو طالبان ، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة.

ووقع الهجوم حوالي الساعة الواحدة صباحا على مركز شرطة بمنطقة الشرطة الثالثة بمدينة غزني، طبقا لما ذكرته الشرطة الإقليمية في بيان.

وذكر بيان الشرطة أن مجيب محمودي، رئيس مقر الشرطة بمنطقة الشرطة الثالثة قُتل أيضا في الهجوم.

وتابع البيان أن حركة طالبان تكبدت خسائر في الهجوم لكن لم يتم اعلان رقم محدد حتى الآن.

وذكر عضو بمجلس إقليم غزني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 رجل شرطة.

ولم تعلق طالبان على الهجوم.

يأتي ذلك فيما يتصاعد العنف والصراعات في مناطق مختلفة من أفغانستان، وسط محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان لإبرام اتفاق سلام.