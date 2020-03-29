مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة لدى إقلاعها بالفلبين

لقي ثمانية أشخاص كانوا على متن طائرة إجلاء طبي، مصرعهم إثر انفجارها عند إقلاعها من مطار نينوي أكوينو انترناشيونال بالعاصمة الفلبينية مانيلا، وكانت متجهة إلى مدينة هانيدا باليابان مساء اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

وقالت هيئة مطار مانيلا الدولي، إن الحادث وقع للطائرة وهي من طراز "ويست ويند 24" في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي بنهاية المدرج 24.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن أطقم الإنقاذ ومكافحة الحرائق هرعت إلى موقع الحادث على الفور.

ونقلت الوكالة عن هيئة المطار أنه لم ينجوا في الحادث أي من الركاب الثمانية، وهم راكبان وستة من طاقم الطائرة.

وتم إغلاق المدرج رقم 24 بالمطار لإجراء تحقيق من جانب هيئة الطيران المدني الفلبينية.