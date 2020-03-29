قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية في وقت مبكر، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن كافة الأطباء والعلماء المصريين يقومون بدورهم على أكمل وجه للوقوف على مستجدات الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أنه من 80 لـ 85% من الحالات المصابة بكورونا تُشفى تمامًا بأقل الأدوية والتدخلات الطبية.

وذكر أن كبار السن فوق الـ 50 و60 عامًا ومن يعانون من أمراض مزمنة، أكثر عرضة لحدوث مضاعفات بنسبة حوالي 15% من الحالات المصابة بكورونا، مضيفًا أن فئة الشباب أقل عرضة لحدوث مضاعفات.

ولفت إلى أن أكثر الحالات تعرضت لمضاعفات، لكبار سن يبلغون 70 عامًا فما فوق، مؤكدًا على ضرورة التزام المنزل، وسرعة العزل في حال اكتشاف الإصابة؛ للوقاية من تفشي الفيروس القاتل.