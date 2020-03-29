الكاف يضع عدد من التصورات للخروج من مأزق فيروس كورونا

يحاول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، بحث وضع عدد من التصورات للخروج من مأزق توقف بطولاته بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.

ويأمل مسؤولو الكاف بداية القضاء والحد من انتشار فيرس كورونا، من أجل توفيق أوضاع مباريات البطولات التي قام بتأجيلها سواء المتعلقة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وتصفيات القارة السمراء لكأس العالم قطر 2022، بالإضافة لتأجيل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأشارت عدد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأحد، إلى أن الاتحاد الإفريقي، وضع عدد من السيناريوهات لترتيب وتنسيق كافة البطولات التي تم تأجيلها.

1 – دوري أبطال إفريقيا

التصور الأول .. إقامة مواجهات الدور نصف النهائي يوم 6 من شهر سبتمبر، وترحيل إقامة المباراة النهائية ليوم آخر بعد استحالة إقامته يوم 29 من شهر مايو كما كان محدد له.

التصور الثاني.. إقامة مباريات الدور نصف النهائي من مباراة واحدة في الكاميرون، بـ دوالا والتي من المقرر لها أن تستضيف المباراة النهائي للبطولة.

ويضم الدور نصف النهائي من بطولة أبطال إفريقيا، الأهلي في مواجهة الوداد المغربي، في حين يلاقي الزمالك فريق الرجاء المغربي.

2 – كأس الكونفدرالية

تأهل للدور نصف النهائي.. بيراميدز يلاقي فريق حوريا الغيني، في حين يواجه نهضة بركان المغربي نظيره فريق حسنية أغادير المغربي ايضًا.

هناك تصور بإقامة ايضًا المواجهات بنظام الذهاب والإياب، وتصور آخر بإقامة المباريات من مواجهة واحدة تقام بشهر يونيو وحتى 6 سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في الرباط بملعب مركب محمد الخامس.

3 – تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021

هناك تصور داخل أروقة الكاف، وهى تسكين مباريات التصفيات المؤهلة للكان، مكان مباريات تصفيات كأس العالم، وذلك بعد قرار تأجيل الجولة الثالثة والرابعة بشكلا رسمي، والتفكير ايضًا في تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة.

وجاء التصور بأن تقام مباريات جولات التصفيات بين 5 – 13 من شهر أكتوبر، و 9 – 17 من شهر نوفمبر.

4 – تصفيات مونديال قطر 2022

بعد انتهاء الجولة التمهيدية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وصلت عدد الفرق إلى 40 منتخب، تم تقسيمهم على 10 مجموعات، بحيث تقام على 6 جولات، يتأهل بطل كل مجموعة للمرحلة النهائية ليصبح عددهم 10 منتخبات تتم قرعة بينهم بمواجهة ذهاب وإياب ويتأهل الفائز مباشرة لكأس العالم، لحجز ال5 مقاعد للقارة السمراء.

ومن المقرر أن تقام مباريات التصفيات بشهري أكتوبر ونوفمبر، إلا أن الكاف يدرس إقامة مباريات تصفيات أمم إفريقيا المؤجلة من شهر مارس في هذا الموعد، مع ترحيل مواجهات تصفيات المونديال للعام المقبل.