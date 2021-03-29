عامل يطعن زميله بسكين لخلافات مالية بينهما في الدقهلية

أصيب عامل، طعنا بسكين، على يد زميله بسبب خلافات مالية بينهما في الدقهلية.



تلقى رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول (محمد.ع.ع)، عامل، ومقيم قرية كوم النور دائرة المركز، مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر من الجهة اليمنى.



وبانتقال الضباط والفحص وسؤال شقيقه (أحمد.ع.ع)، عامل، ومقيم بذات القرية، اتهم (عبدالمجيد.أ) عامل، ومقيم بذات القرية بالتعد على شقيقه بالضرب بآلة حادة (سكين) وإحداث إصابته على إثر وجود خلافات مالية بين المصاب وشقيق المتهم.



وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات واتهم المصاب بالتعد عليه بالضرب بالأيدي وإحداث إصابته بكدمات بالظهر وخدوش وسحجات بالصدر وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.