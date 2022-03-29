تقارير: نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو للمستشفى مجددا

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ذكرت تقارير إعلامية محلية في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه تم نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مجددا للمستشفى.

وكان بولسونارو / 67 عاما/ في طريقه لحضور فعاليات متعلقة بحزبه في برازيليا. لكنه لم يظهر هناك، وبدلا من ذلك توجه إلى مستشفى عسكري بعد إصابته بألم في المعدة، وفقا لما ذكره موقع "جي وان" و"صحيفة فولها دي ساو باولو"، نقلا عن المتحدث الحكومي فابيو فاريا.

نقلت وسائل الاعلام عن زوجته ميشيل القول إنه بخير.

وكان قد تم نقل بولسونارو للمستشفى في ساو باولو في كانون الثاني/يناير الماضي للعلاج من الانسداد المعوي.

كما عولج الرئيس البرازيلي من نفس الحالة الطبية في تموز/يوليو الماضي.

ويقول الرئيس البرازيلي إن هذه المشاكل متعلقة بجروح أصيب بها خلال هجوم بسكين خلال الحملة الانتخابية عام 2018.

ويذكر أنه في تلك الواقعة قام شخص مضطرب بطعن بولسونارو، مما أسفر عن إصابته في البطن، وخضوعه لعدة عمليات.

وتجري البرازيل انتخابات رئاسية في تشرين الأول/اكتوبر المقبل، ويخوض بولسونارو الانتخابات للفوز بفترة رئاسة ثانية.