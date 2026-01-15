وزيرا الخارجية التركي والإماراتي يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي في أبوظبي، هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية التركية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار آل نهيان إلى أن دولة الإمارات والجمهورية التركية ترتبطان بشراكة استراتيجية متطورة ومثمرة في العديد من القطاعات، وأن هناك حرصا من مسؤولي البلدين على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيزها واستثمار ما تزخر به من فرص متنوعة، بما يحقق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث المسؤولان خلال اللقاء، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ومجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق آل نهيان خلال اللقاء إلى أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وإرساء السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.