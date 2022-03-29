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روسيا: خفض التصعيد في أوكرانيا ليس وقفا لإطلاق النار

موسكو (د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 9:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 9:21 م

قال فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس في محادثات السلام مع أوكرانيا، إن خفض التصعيد العسكري حول كييف وشيرنيهيف الذي كان قد تم الاتفاق عليه في وقت سابق اليوم الثلاثاء ليس وقفا لإطلاق النار.

وأضاف ميدينسكي، في حوار اجرته معه قناة "أر تي عربية" الروسية بعد انتهاء المحادثات في إسطنبول، "هذا ليس وقفا لاطلاق النار، ولكن جهدنا يتمثل في أن نصل تدريجيا لخفض تصعيد النزاع في هذه المناطق على الأقل".

وفي وقت سابق، تعهد ئائب وزير الدفاع الروسي اليكسندر فومين بأن القوات الروسية سوف تخفض بشكل كبير حدة القتال على الجبهة الشمالية قرب كييف وشيرنيهيف.

وقال ميدينسكي "روسيا اتخذت خطوتين كبيرتين صوب السلام"، مضيفا أن أوكرانيا اتخذت أيضا خطوة للأمام من خلال تقديم مقترحات مكتوبة.

غير أن رئيس الوفد الروسي أوضح أيضا أن موسكو لاتزال تتوقع مزيدا من التنازلات من كييف.

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