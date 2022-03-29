بغداد: وعود أوروبية بإلغاء العقوبات على الخطوط الجوية العراقية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن وزير لكسمبورج وعد بمفاتحة الاتحاد الاوروبي لإزالة العقوبات على الخطوط الجوية العراقية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أنسيلبون، حضرته وكالة الانباء العراقية «واع»، إنه «تباحث مع وزير خارجية لوكسمبورج بشأن رفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الاوروبي على الخطوط الجوية العراقية»، مبينا أن «أنسيلبون وعد برفع هذه العقوبات».

وأضاف أن «الجانبين بحثا ايضاً موضوع الهجرة إلى أوروبا والحرب في أوكرانيا»، مؤكداً أن «إيقاف الحرب في أوكرانيا يحتاج إلى جهود مكثفة من المجتمع الدولي».

من جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أنسيلبون، أنه «سيسعى إلى إلغاء العقوبات المفروضة على الخطوط الجوية العراقية، مضيفاً أن: «العلاقات مع العراق في تقدم ونأمل في تشكيل الحكومة الجديدة».