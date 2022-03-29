وزارة الدفاع الروسية تحذر من خطر الألغام البحرية الأوكرانية في البحر الأسود

حذرت وزارة الدفاع الروسية مجددا من خطر الألغام البحرية الأوكرانية التي تطفو بحرية في البحر الأسود.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف مساء اليوم الإثنين، إن الألغام الأوكرانية أفلتت من مراسيها وأنها تطفو بحرية قبالة سواحل الدول المجاورة.

كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت قبل يومين تمكن فريق من الغواصين من تفكيك لغمين بحريين في مضيق البوسفور والبحر الأسود بالقرب من الحدود مع بلغاريا. ومع ذلك ، فإن الخطر لا يزال قائما. وفي السابق ، حذرت الوزارة الروسية وجهاز الاستخبارات الروسية (إف إس بي)، المسؤولة عن حماية الحدود، من الألغام.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق اليوم اكتشاف لغم بحري آخر في البحر الأسود، قبالة سواحل بلدة إيغنه أدا شمال غربي البلاد، بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن وحدات خاصة تدخلت لتفكيك اللغم.

كما حظرت السلطات التركية الصيد ليلا قبالة السواحل الشمالية الغربية، وحتى إشعار آخر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الألغام مرتبطة بالحرب في أوكرانيا. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بزرع ألغام بحرية في البحر الأسود.