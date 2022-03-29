تراجع أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، في الوقت الذي قالت فيه روسيا إنها اتخذت خطوات "لتخفيف" الصراع في أوكرانيا، فيما تتواتر تقارير عن احتمال عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم، بنسبة 1ر7% إلى أقل من 100 دولار للبرميل، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عزمها تقليص "أنشطتها العسكرية" بشكل كبير في أوكرانيا بالقرب من كييف وتشرنيهيف، في وقت وصف فيه مسئول روسي المحادثات مع الجانب الأوكراني في إسطنبول بأنها كانت بناءة.

من ناحيته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر بدبي اليوم الثلاثاء قوله إن: "التقلبات الحالية كانت لتصبح أسوأ لولا وجود أوبك بلس".

يأتي تعليق الوزير السعودي في وقت يستعد فيه تحالف أوبك بلس، الذي يضم روسيا في عضويته، لعقد اجتماع بعد غد الخميس لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر مايو.

ويقول الأعضاء إنهم لا يرون حتى الآن حاجة لتعديل خططهم للإنتاج، رغم ارتفاع سعر برميل النفط الخام لنحو 110 دولارات، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في الجلسة نفسها، "إننا خبراء في مجالنا، ونقوم بهذا الأمر منذ فترة طويلة جدا، وقمنا به بنجاح".

وأضاف: "إننا نحاول تحقيق توازن في السوق، وهذه ليست مهمة سهلة. لسنا المنتجين الوحيدين في العالم. وعندما نقول إن هذه هي الطريقة الصحيحة للقيام بالأمر، فإننا ندرك ذلك من واقع التجربة. لذلك ثقوا بنا".