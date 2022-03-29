بريطانيا تحتجز يختا فاخرا يملكه رجل أعمال روسي

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، احتجاز يخت فاخر تبلغ قيمته 38 مليون جنيه إسترليني (9ر49 مليون دولار) في لندن في إطار العقوبات ضد روسيا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، صعد مسؤولون بريطانيون على متن اليخت "فاي" المملوك لرجل أعمال روسي في منطقة كناري وارف، شرقي لندن، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن هذا اليخت هو الأول الذي يتم احتجازه في المملكة المتحدة بموجب العقوبات التي تفرض بسبب الحرب في أوكرانيا.

كان اليخت فاي انطلق في رحلته الأولى العام الماضي بعد بنائه في هولندا.

ويبلغ طول اليخت 5ر58 مترا، وهو ضعف طول القوارب الأخرى الراسية حوله في كناري وارف.

وقال شابس لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" إن اليخت كان في لندن من أجل "تجديد" لكنه "لن تذهب إلى أي مكان".

وقال: "إن هذه مجرد إشارة أخرى إلى أننا لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يُسمح لأصدقاء (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالإبحار حول العالم في مثل هذه الأنواع من اليخوت، والشعب يعاني في أوكرانيا".



