روسيا: الاعتداء على كاهن أرثوذكسي داخل كنيسة بأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام روسية، بأن كاهنا في كنيسة بمنطقة تشيركاسك الأوكرانية، تعرض أثناء الخدمة الدينية للاعتداء من جانب أفراد وحدة أوكرانية.

وأظهر مقطع فيديو تم نشره في شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات لاقتياد رجل دين من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، وعددا من أبناء الرعية بالقوة في اتجاه غير معروف.

وكلف رئيس لجنة التحقيق الروسي، ألكسندر باستريكين، لجنته بالتحقيق في هذا الحادث.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للجنة: «ووفقا لتعليمات رئيس الهيئة، يتخذ المحققون إجراءات للتعرف على الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة، وسيتم تقييم تصرفاتهم قانونيا».

وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات المتوفرة لديها تدل على أن القوميين المتطرفين الأوكرانيين قاموا بإخراج كاهن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو من المعبد باستخدام القوة، ما يمكن اعتباره اختطافا.

ولفتت اللجنة إلى إصابة عدد من أبناء الرعية جراء الحادث، قائلة إن الجريمة ارتكبها ممثلو الدفاع الإقليمي لأوكرانيا في منطقة تشيركاسك.