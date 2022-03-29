كريستيانو رونالدو والشيف بوراك يتشاركا بمطعم في لندن

أعلن الشيف التركي بوراك أوزدمير صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة، أنه سيفتتح في نوفمبر المقبل مطعماً في لندن بالشراكة مع لاعب كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد الانجليزي.

وأعلن بوراك أنه تلقى عرض المشاركة من كريستيانو رونالدو في العام الماضي، واتفقا على افتتاح مطعم جديد في لندن، منوهاً بأنه يوجد في 11 دولة في أنحاء العالم.

وذكرت وكالة الأناضول أن الشيف التركي المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي بوراك أوزدمير، المعروف أيضاً باسم "سي زد إن" بوراك، أعلن الخبر أثناء حدث نظمته بلدية مدينة بورصة يوم الأحد.. وأعلن أوزدمير أنه سيتم افتتاح المطعم في نوفمبر 2022.

وقوبل الشيف بعاصفة من التصفيق من الحضور بعد أن كشف عن اسم شريكه الشهير.

ويمتلك الطاهي الشهير بوراك البالغ من العمر 28 عاماً ثلاثة مطاعم في إسطنبول.

ويعد بوراك شخصية مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 57 مليون متابع على منصة "تيك توك" و32 مليون على موقع تداول الصور "إنستجرام".