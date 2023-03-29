الأهلي يهزم سبورتنج في ختام المرحلة الترتيبية بدوري سيدات السلة

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فاز الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي على غريمه التقليدي سبورتنج بنتيجة 81–68، في ختام مباريات المرحلة الترتيبية لبطولة دوري السوبر لكرة السلة.

وجاءت نتائج فترات المباراة التي أقيمت على صالة سبورتنج بالأسكندرية كالتالي:

الفترة الأولى: 23–12 للأهلي

الفترة الثانية: 44–29 للأهلي

الفترة الثالثة: 60–46 للأهلي

الفترة الرابعة: 81–68 للأهلي

بتلك النتيجة، أنهى الأهلي مشواره في المرحلة الترتيبية متصدرًا لجدول الترتيب، بينما حل سبورتنج في المركز الثاني.

يذكر أن سبورتنج هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري السوبر لسيدات كرة السلة، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.