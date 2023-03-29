لجنة الانتخابات الموريتانية تبدأ استلام ملفات الترشح للانتخابات البرلمانية

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بدأت لجنة الانتخابات الموريتانية استلام وتلقي الملفات المقدمة من الأحزاب السياسية الموريتانية، الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 13 مايو القادم.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط اكتظاظا ملحوظا أمام مقار اللجنة الوطنية للانتخابات في نواكشوط وأرجعت مصادر حزبية الإقبال مع ساعات الفجر الأولى إلى رغبة مرشحي اللوائح في الحصول على الترتيب الأول على اللائحة الانتخابية.

وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف الليلة الماضية إيذانا ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا.

ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزبا سياسيا معترفا بهم لانتخاب برلمان من 176 عضوا في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.

وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أغلقت الخميس الماضي الترشح للانتخابات البلدية والجهوية وأعلنت استلام 1324 لائحة؛ لخوض الانتخابات البلدية والتنافس على 237 بلدية يمثلها 4500 مستشار و145 لائحة للتنافس على 13 مجلسا جهويا في عموم موريتانيا.