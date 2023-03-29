تستضيف اليوم الإعلامية منى عبد الوهاب الفنان محيي إسماعيل، في برنامج "أنا والقناع"، والذي يذاع على قناة الحياة الساعة السادسة والنصف مساءً، وعلى قناة cbc في العاشرة مساءً.

يتحدث محيي اسماعيل خلال اللقاء عن بدايته بالفن ولقاءه بالفنان الكبير صلاح جاهين وعن الكُتب التي قام بتأليفها وكواليس وتفاصيل الأفلام والمسلسلات التي قدمها خلال مسيرته.

"أنا والقناع" برنامج يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان، وتحاور فيه منى عبد الوهاب عددًا من الفنانين وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية، حيث استضافت عدد من النجوم أبرزهم ريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، وشيماء سيف، وشريف منير، ونيللي كريم ويسرا وغادة عادل.