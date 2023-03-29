الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 130 عسكريا أوكرانيا وتدمير معدات مختلفة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تصفية أكثر من 130 عسكريا أوكرانيا على محوري "كوبيانسك" و"كراسني ليمان" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن "عمليات الوحدات ونيران مدفعية مجموعة قوات غرب الروسية ألحقت خسائر في القوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا وأولشانا وكيسلوفكا بمقاطعة خاركوف، وفوسيلوفسكوي وأرتيموفكا بجمهورية لوجانسك".

وأضاف البيان: "لقد تم القضاء على أكثر من 35 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من طراز (إم تي - 12) واستهداف مستودع ذخيرة بالقرب من قرية (ستاريتسا) بمقاطعة خاركوف".

وأشار إلى أن نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة قوات "الوسط" أصابت وحدات أوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك، وفي جريجوروفكا بجمهورية دونيتسك، موضحا أنه تمت تصفية نحو 100 عسكري أوكراني وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفع "هاوتزر" ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".