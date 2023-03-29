هيئة الأركان العامة الأوكرانية: الجيش تصدى لـ 57 هجوما روسيا أمس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن جيش البلاد تصدى لـ57 هجوما روسيا خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الهيئة أن القوات الروسية تركز على شن هجمات على ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا في دونيتسك، وفقا لما نقلته صحيفة "كييف إندبندنت".

وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية قد أفادت على تيليجرام بأن القوات الروسية قصفت 4 مناطق في مقاطعة سومي بشمال شرق أوكرانيا، 100 مرة على الأقل أمس الثلاثاء.

وتردد أن القوات الروسية استهدفت مجتمعات بيلوبيليا ويوناكيفكا وزنوب نوفورودسكي وإسمان باستخدام المدفعية وقذائف الهاون، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت" الأوكرانية عبر حسابها على تويتر.