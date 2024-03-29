ندب الأدلة الجنائية لمعاينة مصنع الغزل والنسيج بسوهاج بعد اندلاع حريق داخله

قررت نيابة قسم أول سوهاج، ندب خبراء الأدلة الجنائية، لمعاينة مصنع الغزل والنسيج التابع لوسط الصعيد، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتقدير التلفيات الناجمة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، نتيجة احتكاك تروس ماكينة الفرز والتنظيف ما أدى إلى احتراق جزء من الماكينة دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية بتلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغ بنشوب حريق بعنبر داخل مصنع الغزل والنسيج دائرة القسم.

تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف وقوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي المصنع.

وبعمل التحريات وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عنبر بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج والمكون من 7 عنابر دور أرضي وأرض فضاء حول العنابر والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال "السيد م." 44 سنة عامل الوردية ويقيم دائرة مركز سوهاج، قرر بمضمون ما سبق وأرجع سبب الحريق إلى حدوث شرر نتيجة احتكاك تروس بماكينة الفرز والتنظيف، مما أدى إلى اشتعال النيران، وأضاف باحتراق بعض أجزاء ماكينة الفرز والتنظيف ونفى الشبهة الجنائية

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.