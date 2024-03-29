 فيديو.. رانيا يوسف عن مسلسلها الرمضاني بقينا اتنين: أحداثه ساخنة منذ البداية - بوابة الشروق
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فيديو.. رانيا يوسف عن مسلسلها الرمضاني بقينا اتنين: أحداثه ساخنة منذ البداية

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 9:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 9:04 ص

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن مسلسلها الدرامي الرمضاني بقينا اتنين، قائلة إن أحداثه ساخنة منذ البداية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس، أن المسلسل يناقش جفاء العلاقة بين زوجين مرّت على علاقتهما 25 سنة.

وأوضحت أنّ المسلسل يركز على تأثر العلاقة الرومانسية بين الزوجين بسبب الضغوط والمشكلات والمسئولية والملل وغياب التواصل وحتى لو بالكلام.

وتحدثت عن كون المسلسل يندرج ضمن فئة 15 حلقة، قائلة إن هذه النوعية تُحدث حالة من التنوع وغياب الملل ويخلو من الأحداث المملة.

واعتبرت أن تقديم مسلسلات من 15 حلقة يعتبر من أكثر الأمور نجاحًا في الحقل الدرامي، كما أنه أتاح الفرصة لظهور الكثير من الوجوه الجديدة في الأعمال الدرامية.


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