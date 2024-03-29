السيطرة على حريق في أحد عنابر مصنع الغزل والنسيج بسوهاج

اندلع حريق في أحد عنابر مصنع الغزل والنسيج بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعرفة عناصر قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بأحد العنابر داخل مصنع الغزل والنسيج دائرة قسم أول.

تبين من خلال الفحص، اندلاع الحريق داخل عنبر بمصنع الغزل والنسيج التابع لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، والمكون من عدد 7، عنابر دور أرضي وأرض فضاء حول العنابر.

على الفور تم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، والقيام بعملية التبريد اللازمة.

لم ينتج عـن ذلك ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وبسؤال المدعو (السيد م ذ س) 44 عامًا، عامل الوردية، ويقيم دائرة مركز سوهاج، أفاد بمضمون ما سبق وأرجع سبب الحريق إلى حدوث شرر نتيجة احتكاك تروس بماكينة الفرز والتنظيف، مما أدى إلى اشتعال النيران، ونفى الشبهة الجنائية.

انحصرت التلفيات الناتجة عن الحريق في احتراق بعض أجزاء ماكينة الفرز والتنظيف دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة.